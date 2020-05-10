Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.05.2020

BTC/USD

8535.52

ETH/USD

184.99

LTC/USD

41.05

НБУ 10.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала об истинной ситуации с COVID-19 в Беларуси
НОВОСТИ Все новости

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала об истинной ситуации с COVID-19 в Беларуси

Белорусская писательница Светлана Алексиевич поделилась пандемической ситуацией в стране на фоне отказа президента Александра Лукашенко вводить карантин

сегодня, 20:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала об истинной ситуации с COVID-19 в Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич убеждена, что, в отличие от Европы, Беларусь на пути к пику заражения пандемией в связи с нежеланием властей открыто признать COVID-19 реальной проблемой и вести официальную статистику. Об этом она рассказала в интервью радио "Эхо Москвы".

"По-моему, мы превращаемся в горячую точку – всё больше и больше заболевших и всё больше и больше людей, переполнены больницы. И все чаще слышишь, что кто-то умер. Так что, кажется, нас затягивает в эту воронку", - отмечает драматург.

При этом она отметила колоссальный труд врачей, которые вынуждены трудиться в условиях тотального отсутствия защиты.

"Я хочу сказать, что врачи сегодня просто камикадзе. Во-первых, они совершенно не защищены. Это преступление. Почему люди так горделиво решили, что нам не нужны врачи, нам не нужна эта защита? Везде была экономия, полное безумие и невысокий уровень подготовки молодых врачей. И оказалось, что сегодня многие люди умирают не только от того, что не хватает установок, чтобы дышать, а еще от того, что врачи, пульмонологи не готовы к этому, к этим вещам. Эпидемиологические знания ушли. Люди думали, что это уже позади осталось, этих проблем как бы нет", - заметила Алексиевич в эфире.

По словам писательницы, белорусское руководство на фоне пандемии не может осознать серьезности проблемы, так как не может и не готово понять Европу в ее либеральных и гуманистических ценностях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 9 мая в Минске, несмотря на международный карантин, прошел парад, посвященный юбилею со Дня Победы



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...