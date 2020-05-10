Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала об истинной ситуации с COVID-19 в Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич убеждена, что, в отличие от Европы, Беларусь на пути к пику заражения пандемией в связи с нежеланием властей открыто признать COVID-19 реальной проблемой и вести официальную статистику. Об этом она рассказала в интервью радио "Эхо Москвы".

"По-моему, мы превращаемся в горячую точку – всё больше и больше заболевших и всё больше и больше людей, переполнены больницы. И все чаще слышишь, что кто-то умер. Так что, кажется, нас затягивает в эту воронку", - отмечает драматург.

При этом она отметила колоссальный труд врачей, которые вынуждены трудиться в условиях тотального отсутствия защиты.

"Я хочу сказать, что врачи сегодня просто камикадзе. Во-первых, они совершенно не защищены. Это преступление. Почему люди так горделиво решили, что нам не нужны врачи, нам не нужна эта защита? Везде была экономия, полное безумие и невысокий уровень подготовки молодых врачей. И оказалось, что сегодня многие люди умирают не только от того, что не хватает установок, чтобы дышать, а еще от того, что врачи, пульмонологи не готовы к этому, к этим вещам. Эпидемиологические знания ушли. Люди думали, что это уже позади осталось, этих проблем как бы нет", - заметила Алексиевич в эфире.

По словам писательницы, белорусское руководство на фоне пандемии не может осознать серьезности проблемы, так как не может и не готово понять Европу в ее либеральных и гуманистических ценностях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 9 мая в Минске, несмотря на международный карантин, прошел парад, посвященный юбилею со Дня Победы.





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