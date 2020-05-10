Эстонские ученые первыми в мире получат от Японии вакцину от COVID-19

Правительство Японии передал посольству Эстонии в Токио посылку с потенциальными лекарствами против коронавируса, которая прибудет в страну назначения на следующей неделе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию из пресс-службы МИД Эстонии.

"То, что Эстония получит от Японии лекарства Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", - сообщил глава МИД Республики Урмас Рейнсалу.

Avigan разработала японская фармацевтическая фирма Fujifilm Toyama Chemicals как лекарства против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии в сотрудничестве с департаментом здоровья изучало возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования в лечении COVID-19.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в британском институте, где занимаются разработкой лекарства против коронавируса СOVID-19, перешли к этапу тестирования вакцины на людях.

"Вакцина с оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В обычное время для достижения этой стадии нужны годы, и я очень горжусь своей работой. Ничто в этом процессе не определен. Разработка вакцины - это вопрос проб и ошибок", - отметил министр охраны здоровья Метт Генкокк.



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