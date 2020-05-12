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ВОЗ: "Снятие ограничений по карантину может привести к новой волне коронавирусу по Европе"

Специалисты ВОЗ предупреждают руководство нескольких стран Европы о дополнительных мерах защиты для выхода из карантина

сегодня, 08:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

ВОЗ: "Снятие ограничений по карантину может привести к новой волне коронавирусу по Европе"

Всемирная организация здравоохранения предупредила некоторые страны о том, что они снимают ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19, но не подготовившись при этом к предотвращению новых вспышек. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на источники непосредственно из ВОЗ.

Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школу, тогда как Великобритания обозначила планы возобновить работу экономики.

В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с  новой, еще более мощной волной заболеваний.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с сегодняшнего дня, 12 мая, в одном из регионов Италии возобновляется учебный семестр в школах и детских садах. Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-who-coronavirus/30607033.html
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