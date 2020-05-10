"Карантин в Италии": дети возвращаются в детсады и школы

В итальянском регионе Пьемонт вследствие послабления карантина с 12 мая открывают детские сады и школы. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на СМИ Италии.

Так, по информации местной прессы, учреждения будут работать до 12 июня, однако родителям придется оплачивать 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.

Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Италии, несмотря на рекордные скорость распространения пандемии COVID-19 и масштабы заражения, приняли решение о послаблении карантина в стране, как только медики отметили эпидемиологический спад. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, карантин создал "серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны". Хотя Италия является третьей страной в мире и второй в Европе по числу заболевших, а также второй страной в мире и первой в Европе по числу смертей от коронавируса Covid-19, планы по ослаблению карантина начнут вступать в силу уже с 4 мая.





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