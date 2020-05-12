Испания ужесточает правила въезда

Власти Испании идут на новые ограничительные меры в связи с пандемией. Так, согласно приказу Министерства здравоохранения, в стране вводится обязательная двухнедельная обсервация для всех, кто въезжает в Испанию. Новые правила введут в действие с 15 мая на все время карантина, который надеются отменить 24 мая.

Отмечается, что меры по обязательной обсервации ввели многие европейские страны. Ранее в Испании под такое наблюдение попадали лишь те, кто прибывал из Италии. Теперь же находится в 14-дневной изоляции придется всем, кто пересек границу. Работникам органов здравоохранения поручили связываться с приезжающими для проверки - соблюдают ли они режим карантина и изоляцию.

Как сообщал портал "Комментарии", несколько десятков человек, который прибыли из-за границы и были помещены в двухнедельную обсервацию в номера киевского отеля "Козацкий", совершили побег.

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