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Главная Новости Мир Европа "Можно заниматься нелюбимой профессией": Лукашенко рассказал, как справиться с безработицей в Беларуси
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"Можно заниматься нелюбимой профессией": Лукашенко рассказал, как справиться с безработицей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал, что в республике хватает вакансий и если нет работы, то просто не надо перебирать

сегодня, 13:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Можно заниматься нелюбимой профессией": Лукашенко рассказал, как справиться с безработицей в Беларуси

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко во время совещания с членами правительства о социальной поддержке граждан, обозначил, что в Минске и других регионах страны нет существенных проблем с безработицей. Об этом передает издание "Белта".

Так, президент указал, что государственный бюджет располагает ресурсами для помощи белорусам, которые реально в ней нуждаются, а для остальных созданы вполне достойные экономические и социальные условия.

 это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - отметил Лукашенко.

Лидер нации отметил, что именно для этого в республике не вводились радикальные меры по карантину, что фактически и спасло Беларусь от тотального кризиса и безработицы.

"Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - резюмировал президент, добавив, что на фоне мирового падения экономики, белорусские работодатели должны максимально исключить увольнения людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля президент Беларуси Александр Лукашенко действительно наотрез отказался останавливать производство страны в целях введения карантина, поскольку "это убьет экономику страны".

"Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?", - заявил тогда лидер белорусской нации.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/proekt-ukaza-o-sotspodderzhke-otdelnyh-kategorij-grazhdan-rassmatrivaetsja-u-prezidenta-belarusi-390522-2020/
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