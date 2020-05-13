Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

9079.05

ETH/USD

196.16

LTC/USD

42.76

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Чехия в июне откроет границы с двумя странами
НОВОСТИ Все новости

Чехия в июне откроет границы с двумя странами

Правительство Чехии идет на ослабление карантинных ограничений

сегодня, 17:07
Автор:

• Сергей Медведев

Чехия в июне откроет границы с двумя странами

Власти Чехии намерены частично открыть границы со своими соседями. Так, чешские пограничники станут пропускать прибывающих из Австрии и Словакии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Ослабление карантина планируется к открытию летнего туристического сезона.

"Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - сказал Бабиш.

 Вместе с тем чиновник уточнил, что Чехия не ведет переговоры с ФРГ об открытии границ, поскольку в Германии ситуация с эпидемией хуже, чем в Словакии и Австрии.  Отметим, что на данный момент в Чехии зафиксированы 8223 случая COVID-19, 284 случая оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", в Евросоюзе разработали рекомендации для  возрождения туристической отрасли. Так, Еврокомиссия формализировала критерии, по которым следует восстанавливать свою деятельность участникам турбизнеса.  Протоколы здоровья адресованы отелям и иным заведениям, в которых размещаются туристы. Они предусматривают ряд мер, направленных на обеспечение здоровья приезжающих.  Помимо этого, Еврокомиссия предлагает поэтапное открытие границ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech-borders/czech-pm-babis-says-borders-with-austria-slovakia-could-reopen-in-june-idUSKBN22P1WP?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2Fw
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...