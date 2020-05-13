Чехия в июне откроет границы с двумя странами

Власти Чехии намерены частично открыть границы со своими соседями. Так, чешские пограничники станут пропускать прибывающих из Австрии и Словакии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Ослабление карантина планируется к открытию летнего туристического сезона.

"Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе", - сказал Бабиш.

Вместе с тем чиновник уточнил, что Чехия не ведет переговоры с ФРГ об открытии границ, поскольку в Германии ситуация с эпидемией хуже, чем в Словакии и Австрии. Отметим, что на данный момент в Чехии зафиксированы 8223 случая COVID-19, 284 случая оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", в Евросоюзе разработали рекомендации для возрождения туристической отрасли. Так, Еврокомиссия формализировала критерии, по которым следует восстанавливать свою деятельность участникам турбизнеса. Протоколы здоровья адресованы отелям и иным заведениям, в которых размещаются туристы. Они предусматривают ряд мер, направленных на обеспечение здоровья приезжающих. Помимо этого, Еврокомиссия предлагает поэтапное открытие границ.

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