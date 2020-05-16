Украина восстанавливает сообщение с Польшей

Карантин ослабевает и Украина открывает сообщение с Польшей. Так, на украино-польской границе вновь стал работать пункт пропуска "Шегини". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Шегини" - единственный пограничный пункт пропуска с пешеходным переходом. Поскольку работа автомобильного направления все еще прекращена из-за карантинных ограничений, пересечь границу можно только пешком.

"По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим в Украину в обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин", - сообщают в ГПСУ.

Отметим, что Польша все еще требует пройти двухнедельный карантин для прибывающих в страну. Как сообщал портал "Комментарии", в МВД напоминают, что полноценно все направления в пункте пропуска будут работать, только тогда, когда осуществлять пропуск будет и польская сторона.

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