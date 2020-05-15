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Пункт пропуска Шегини на границе с Польшей возобновит работу сегодня в полночь

Пункт пропуска можно будет пересечь на автомобиле, а также пешком

15 мая 2020, 23:36
Автор:

• Татьяна Веремеева

Пункт пропуска Шегини на границе с Польшей возобновит работу сегодня в полночь

Сегодня в полночь возобновится работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором помимо автомобильного направления оборудован пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Пункт пропуска заработает в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 13 мая 2020 г. № 542-р.

В МВД напоминают, что полноценно все направления в пункте пропуска будут работать, только тогда, когда осуществлять пропуск будет и польская сторона.

Напомним, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. Также с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Отметим, что эксперты оценили для издания "Комментарии" действующий в Украине "карантинный" запрет на полеты. А также спрогнозировали, реально ли после этого будет восстановиться авиакомпаниям, и не имеет ли запрет цель разорить их и скупить за бесценок.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство изменило правила дорожного движения для такси. Так, Кабмин разрешил такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта.


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