Пункт пропуска Шегини на границе с Польшей возобновит работу сегодня в полночь

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Сегодня в полночь возобновится работа пункта пропуска "Шегини" на границе с
Польшей во Львовской области, в котором помимо автомобильного направления
оборудован пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
внутренних дел.
Пункт пропуска заработает в соответствии с распоряжением
Кабинета министров от 13 мая 2020 г. № 542-р.
В МВД напоминают, что полноценно все направления в пункте пропуска будут
работать, только тогда, когда осуществлять пропуск будет и польская сторона.
Напомним, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. Также с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.
Отметим, что эксперты оценили
для издания "Комментарии" действующий в Украине "карантинный" запрет на полеты. А
также спрогнозировали, реально ли после этого будет восстановиться
авиакомпаниям, и не имеет ли запрет цель разорить их и скупить за бесценок.
Ранее "Комментарии" писали, что правительство изменило правила дорожного движения для такси. Так,
Кабмин разрешил такси передвигаться отдельными полосами движения для
общественного транспорта.
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