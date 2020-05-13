Правительство возобновило работу одного пункта пропуска на границе с Польшей

Правительство решило открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе Украины с Польшей. Об этом сегодня стало известно в ходе заседания Кабинета министров Украины.

Как отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков при обсуждении вопроса, есть техническое постановление, которое открывает этот пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. После ослабления карантина, добавил министр, есть потребность в возобновлении работы этого погранпункта. Поэтому в правительстве решили принять решение в связи с ослаблением карантина. Кроме того, по словам главы МВД, этот шаг поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Добавим, что решение вступит в силу с момента его опубликования.

Как сообщалось, эксперты оценили для издания "Комментарии" действующий в Украине "карантинный" запрет на полеты. А также спрогнозировали, реально ли после этого будет восстановиться авиакомпаниям, и не имеет ли запрет цель разорить их и скупить за бесценок.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство изменило правила дорожного движения для такси. Так, Кабмин разрешил такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта.

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