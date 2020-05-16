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В Турции вводят комендантский час

Ограничение в виде комендантского часа вводится из-за эпидемии коронавируса

сегодня, 13:54
Автор:

• Сергей Медведев

В Турции вводят комендантский час

Власти Турции ужесточили карантинные ограничения и ввели четырехдневный комендантский час. Распоряжение вступит в силу 15 мая и затронет 15 провинций.

Отмечается, что хотя в стране и действует комендантский час на выходных, но впервые этот срок увеличен до четырех дней. Причиной этому стал официальный праздник, который отмечается в Турции 19 мая. Министерство внутренних дел страны уточняет, что на указанных территориях продуктовые магазины и рынки будут закрыты. Запрет на деятельность имеет исключение — пекарни в эти дни смогут работать.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Черногории ужесточило условия карантина. В стране ввели комендантский час. Гражданам запрещено покидать свои жилища с 7 вечера и до 5 часов утра.

"Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям решил сегодня запретить гражданам покидать свои дома в будние дни с 19:00 до 5:00 и в выходные с 1:00 в субботу в 5:00 в понедельник утром", - предупреждают власти граждан. Исключение сделали для сотрудников регулярных служб и для государственных сервисов. На улицу также можно выйти для выгула животных, однако максимальное время прогулки ограничили одним часом. За нарушение карантина для черногорцев предусмотрели уголовную ответственность.


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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/
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