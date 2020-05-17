В УЕФА сообщили дату завершения европейского сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал план, согласно которому игровой сезон на континенте должен завершиться в августе. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на ВВС.

Подразумевается, что в отчетном месяце должны быть доиграны не только национальные чемпионаты, но и европейские клубные турниры: Лига чемпионов и Лига Европы. Проведение их исходов ожидается в конце августа.

"Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон", - заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Также он выразил надежду, что большинство национальных лиг завершат свои чемпионаты. Пока же известно, что досрочно завершены чемпионаты в Нидерландах, Бельгии и Франции. В субботу возобновился турнир в Бундеслиге. Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги ожидается 21 июня.

Отметим, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, планируется провести 29 июля, финал Лиги Европы - 26 июля. А 31 июля должны завершиться национальные чемпионаты.

В апреле СМИ сообщали, что УЕФА планирует начать соревнования в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы 20 и 22 октября соответственно, но квалификационные стадии этих турниров должны были стартовать в конце июля - начале августа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что FIFA и УЕФА отказались от финансовых претензий к председателю УАФ Андрея Павелко.

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