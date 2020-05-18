Видеофакт: на границе Венгрии и Румынии - 8-километровая очередь из желающих вернуться домой

В Румынии после открытия границ и ослабления карантина люди начали массово возвращаться домой. В результате, как передают местные СМИ, в выходные в одном из пунктов пропуска на румыно-венгерской границе образовалась 8-километровая очередь и люди попытались прорваться домой штурмом.

Как сообщает издание Special Arad, из-за долгого эпидемиологического контроля, а также огромного количества желающих вернуться домой в пункте пропуска Надлак І образовалась очередь в 7-8 километров. Люди, которые томились в ожидании более 8 часов, не выдержали. Дальше словесных перепалок с правоохранителями, к счастью, не дошло. Пограничники ускорились, и по состоянию на сегодняшний день очереди из людей, которые пересекают границу пешком, нет. К слову, в Румынии, согласно последней информации, диагностировали 16 871 случай заражения коронавирусом.

Напомним, в Италии стартует массовая легализация трудовых мигрантов. Сообщается, что правительство Италии приняло такое решение из-за последствий пандемии коронавируса, так как в стране теперь критическая нехватка рабочих рук. Сборщики урожая, сиделки, уборщицы, няни и представители прочих профессий из разный стран будут получать официальное разрешение сроком на полгода, для чего нужно лишь подать документы в местные правоохранительные органы. Желающим получить вид на жительство нужно будет доказать, что они находились в стране до 8 марта и не покидали Италию в период карантина.

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