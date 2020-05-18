В Чехии перестало действовать чрезвычайное положение

Чехия смягчает режим карантина — в стране перестало действовать чрезвычайное положение и правительство решило не продлевать его. Такой строгий режим был введен впервые в истории страны — чрезвычайное положение длилось 66 дней.

Чрезвычайное положение вводилось для того, чтобы правительство могло в ускоре режиме принимать законы, которые могут ограничивать права и свободы граждан. Ранее подобный режим уже вводился в связи со стихийными бедствиями — Чехия страдала от наводнений. Однако, чрезвычайное положение вводилось лишь локально, в некоторых областях. Общенациональный же режим жителям Чехии до сих пор был незнаком.

Чешский премьер Андрей Бабич заявил, что вновь на всей территории в ближайшее время вводить ЧП правительство не планирует. Решение об усилении режима будут принимать краевые власти.

Рядовые граждане не ощутят на себе отмену чрезвычайного положения, потому что ранее правительство смогло перевести все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса под нормы закона о здравоохранении. Следующее крупное ослабление карантина пройдет в Чехии 25 мая. Пока же границы государства остаются закрытыми.

Как сообщал портал "Комментарии", Чехия планирует в июне открыть границы с двумя странами.

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