Молдова выходит из карантина

Правительство Молдовы решило закончить карантинные ограничения для граждан. О прекращении карантина заявил президент республики Молдова Игорь Додон. Согласно его сообщению, в стране отменят большинство ограничений. Впрочем, некоторые правила безопасности все же оставят, несмотря на то, что формально карантин в Молдове закончился.

Прекращение карантина проходит на фоне того, что более половины граждан, у которых диагностировали коронавирусное заболевание, выздоровели. Напомним, что в результате эпидемии заболевание COVID-19 перенесли 6138 человек, 217 случаев заболевания оказались летальными.

Чрезвычайную ситуацию в Молдове объявили 17 марта. Тогда же власти республики отменили авиасообщение с другими странами и закрыли границы. В Молдове также были запрещены массовые мероприятия. Со снятием карантина, предположительно, в ближайшее время восстановят работу школы, магазины и рестораны.

как сообщал портал "Комментарии", руководство молдавской республики планировало ввести штрафы для тех граждан, которые станут распространять панику из-за коронавируса среди населения. С таким заявлением выступил президент Молдавии Игорь Додон. Глава государства сообщил, что паникерам может грозить не только штраф, но и тюремное заключение.

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