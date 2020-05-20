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Кипр открывает границы для туристов

Правительство Кипра не намерено пропускать туристический сезон

сегодня, 09:24
Автор:

• Сергей Медведев

Кипр открывает границы для туристов

Власти Кипра приняли решение ослабить карантинные ограничения. С 15 июня страна открывает свои границы и вновь готова принимать туристов из-за рубежа. Для этого правительство утвердит специальные протоколы, в которых содержатся нормы и правила оказания туристических услуг в условиях эпидемии COVID-19. В министерстве туризма прогнозируют восстановление туристической отрасли на 30% от результатов 2019 года по показателям числа туристов и доходов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.

Отметим, что постепенная отмена карантинных ограничений началась на Кипре с 4 мая. В июне-июле, предположительно, заработают аэропорты и отели. Такие меры предусмотрены третьим этапом выхода из карантина.

Ранее  11 государств Европейского союза согласовали свод правил, которые позволят постепенно запустить туризм внутри ЕС. В переговорах участвовали главы министерств иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кипр заявил о том, что не пропустит грядущий туристический сезон.


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Источник: http://www.cna.org.cy/WebNews-en.aspx?a=3f7bf05df1734a5298419a9d2de48208
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