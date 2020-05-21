Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью в миллион евро

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Итальянка выиграла картину Пабло Пикассо стоимостью 1 млн евро во
французской благотворительной лотерее, целью которой был сбор денег для
африканских водных проектов. Лотерею организовал французский офис аукционного
дома Christie's в рамках акции "Пикассо за 100 евро". Об этом пишет Reuters.
Победительница получит натюрморт маслом на холсте 1921 года "Nature morte"
– небольшую абстракцию, представляющую собой стол, газеты и стакан абсента.
В рамках розыгрыша было продано более 51 000 билетов стоимостью 100 евро. Всего розыгрыш собрал 5,1 млн евро, из которых
900 тыс. евро достанутся коллекционеру-миллиардеру из Монако Давиду Нахмаду, который
предоставил картину для благотворительной акции. Остальные средства будут
использованы на благотворительные проекты по обеспечению чистой водой в школах
и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко. Нахмад также пожертвовал 100 тыс. евро.
Во время проведения первой подобной лотереи в 2013 году 25-летний
американец выиграл картину Пикассо под названием "Человек в оперной шляпе". Тогда
удалось собрать 4,8 млн евро для ассоциации, работающей над сохранением
древнего города Тир в современном Ливане.
После шестилетнего перерыва между первыми двумя розыгрышами картин Пикассо
организаторы надеются организовать ежегодное мероприятия, чтобы каждый год
приносить пользу какой-то организации.
Ранее "Комментарии" писали, что аукцион Julien’s сообщил, что гитара
Martin D-18E 1959 года, на которой Курт Кобейн играл для записи вживую в
1993 году, будет выставлена на продажу. Гитару выставят на аукцион в комплекте
с потрепанным футляром, в котором хранится небольшая замшевая сумка, где
музыкант, как говорят, прятал героин, к которому он пристрастился в последние
годы своей жизни.
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