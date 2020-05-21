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Главная Новости Мир Европа Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью в миллион евро
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Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью в миллион евро

Женщина получила картину известного испанского художника, купив лотерейный билет за 100 евро

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью в миллион евро

Итальянка выиграла картину Пабло Пикассо стоимостью 1 млн евро во французской благотворительной лотерее, целью которой был сбор денег для африканских водных проектов. Лотерею организовал французский офис аукционного дома Christie's в рамках акции "Пикассо за 100 евро". Об этом пишет Reuters.

Победительница получит натюрморт маслом на холсте 1921 года "Nature morte" – небольшую абстракцию, представляющую собой стол, газеты и стакан абсента.

В рамках розыгрыша было продано более 51 000 билетов стоимостью 100 евро.  Всего розыгрыш собрал 5,1 млн евро, из которых 900 тыс. евро достанутся коллекционеру-миллиардеру из Монако Давиду Нахмаду, который предоставил картину для благотворительной акции. Остальные средства будут использованы на благотворительные проекты по обеспечению чистой водой в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко. Нахмад также пожертвовал 100 тыс. евро.

Во время проведения первой подобной лотереи в 2013 году 25-летний американец выиграл картину Пикассо под названием "Человек в оперной шляпе". Тогда удалось собрать 4,8 млн евро для ассоциации, работающей над сохранением древнего города Тир в современном Ливане.

После шестилетнего перерыва между первыми двумя розыгрышами картин Пикассо организаторы надеются организовать ежегодное мероприятия, чтобы каждый год приносить пользу какой-то организации.

Ранее "Комментарии" писали, что аукцион Julien’s сообщил, что гитара Martin D-18E 1959 года, на которой Курт Кобейн играл для записи вживую в 1993 году, будет выставлена на продажу. Гитару выставят на аукцион в комплекте с потрепанным футляром, в котором хранится небольшая замшевая сумка, где музыкант, как говорят, прятал героин, к которому он пристрастился в последние годы своей жизни.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-france-picasso-raffle/italian-woman-wins-picasso-painting-in-french-charity-raffle-idUSKBN22W2KH
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