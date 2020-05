Гитару Курта Кобейна рассчитывают продать на аукционе за 1 млн долларов

Аукцион Julien’s сообщили в понедельник, что гитара Martin D-18E 1959 года, на которой Курт Кобейн играл для записи вживую в 1993 году, будет выставлена на продажу. Гитару выставят на аукцион в комплекте с потрепанным футляром, в котором хранится небольшая замшевая сумка, где музыкант, как говорят, прятал героин, к которому он пристрастился в последние годы своей жизни.



Фронтмен Nirvana записал выпуск шоу "Unplugged" в ноябре 1993 года. В апреле 1994 года в своем доме в Сиэтле он был найден мертвым в возрасте 27 лет с огнестрельным ранением, которое он нанес сам себе.

Главный исполнительный директор Julien Даррен Жюльен сказал, что гитара заслужила свое законное место в истории как инструмент, на котором играл один из самых влиятельных рок-музыкантов и икон в одном из самых больших и самых запоминающихся живых выступлений всех времен.

Альбом "MTV Unplugged in New York" с акустическими версиями таких треков, как "About a Girl", "Apologies" и кавер-версия песни Дэвида Боуи "The Man Who Sold The World", был выпущен после смерти Кобейна, возглавил чарты Billboard и получил премию Grammy.

Напомним, оливково-зеленый кардиган, надетый Кобейном для сессии, продан за 334 тыс. долларов на аукционе в октябре 2019 года, что, по словам Жюльена, было мировым рекордом для кардигана.

1 миллион долларов, которые рассчитывают выручить за гитару, – это только начальная стоимость, сказал Жюльен. Мировой рекорд для гитары был установлен в июне 2019 года, когда black Fender Stratocaster музыканта Pink Floyd Дэвида Гилмора был продан за 3,9 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке

Акустическая гитара Кобейна будет выставлена на всеобщее обозрение в Hard Rock Cafe на лондонской площади Пикадилли с 15 мая, а также в галерее Julien's Auctions gallery в Беверли-Хиллз с 15-19 июня.

