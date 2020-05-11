Гитару Курта Кобейна рассчитывают продать на аукционе за 1 млн долларов

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Аукцион Julien’s сообщили в понедельник, что гитара Martin D-18E 1959 года,
на которой Курт Кобейн играл для записи вживую в 1993 году, будет выставлена на
продажу. Гитару выставят на аукцион в комплекте с потрепанным футляром, в
котором хранится небольшая замшевая сумка, где музыкант, как говорят, прятал
героин, к которому он пристрастился в последние годы своей жизни.
Фронтмен Nirvana записал выпуск шоу "Unplugged" в ноябре 1993 года. В
апреле 1994 года в своем доме в Сиэтле он был найден мертвым в возрасте 27 лет
с огнестрельным ранением, которое он нанес сам себе.
Главный исполнительный директор Julien Даррен Жюльен сказал, что гитара заслужила
свое законное место в истории как инструмент, на котором играл один из самых
влиятельных рок-музыкантов и икон в одном из самых больших и самых
запоминающихся живых выступлений всех времен.
Альбом "MTV Unplugged in New York" с акустическими версиями таких треков,
как "About a Girl", "Apologies" и кавер-версия песни Дэвида Боуи "The Man Who
Sold The World", был выпущен после смерти Кобейна, возглавил чарты Billboard и
получил премию Grammy.
Напомним, оливково-зеленый
кардиган, надетый Кобейном для сессии, продан за 334 тыс. долларов на
аукционе в октябре 2019 года, что, по словам Жюльена, было мировым рекордом для
кардигана.
1 миллион долларов, которые рассчитывают выручить за гитару, – это только
начальная стоимость, сказал Жюльен. Мировой рекорд для гитары был установлен в
июне 2019 года, когда black Fender Stratocaster музыканта Pink Floyd Дэвида
Гилмора был продан за 3,9 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке
Акустическая гитара Кобейна будет выставлена на всеобщее обозрение в Hard
Rock Cafe на лондонской площади Пикадилли с 15 мая, а также в галерее Julien's
Auctions gallery в Беверли-Хиллз с 15-19 июня.
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