Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.05.2020

BTC/USD

9362.59

ETH/USD

208.00

LTC/USD

43.85

НБУ 21.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Молдове определились с выборами президента
НОВОСТИ Все новости

В Молдове определились с выборами президента

Парламент Молдовы утвердил дату президентских выборов

сегодня, 13:46
Автор:

• Сергей Медведев

В Молдове определились с выборами президента

Правительство Молдовы определило дату проведения президентских выборов. Так, согласно решению парламентариев, выборы главы государства пройдут 1 ноября текущего года.

 Отметим, что депутаты молдавского парламента поддержали предложения Игоря Додона, который на данный момент является президентом республики. За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании народых избранников. Альтернативной датой было предложено 25 октября, но юридическая комиссия не стала рассматривать проект и он даже не был вынесен на голосование. Спикер парламента объяснила отказ тем, что поправка была принята с нарушением регламента.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее оппозиция Молдовы обозначила, что готова запустить процедуру импичмента против президента Игоря Додона в случае, если генеральная прокуратура подтвердит подлинность опубликованного видеокомпромата на него, где он якобы получает пакет с деньгами от представителя Российской Федерации. Отметим, что такой видеоматериал, где фигурирует человек, похожий на Додона, опубликовал бежавший из страны экс-глава Демократической партии (ДПМ) и олигарх Владимир Плахотнюк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/21/7110187/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!