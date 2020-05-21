В Молдове определились с выборами президента

Правительство Молдовы определило дату проведения президентских выборов. Так, согласно решению парламентариев, выборы главы государства пройдут 1 ноября текущего года.

Отметим, что депутаты молдавского парламента поддержали предложения Игоря Додона, который на данный момент является президентом республики. За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании народых избранников. Альтернативной датой было предложено 25 октября, но юридическая комиссия не стала рассматривать проект и он даже не был вынесен на голосование. Спикер парламента объяснила отказ тем, что поправка была принята с нарушением регламента.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее оппозиция Молдовы обозначила, что готова запустить процедуру импичмента против президента Игоря Додона в случае, если генеральная прокуратура подтвердит подлинность опубликованного видеокомпромата на него, где он якобы получает пакет с деньгами от представителя Российской Федерации. Отметим, что такой видеоматериал, где фигурирует человек, похожий на Додона, опубликовал бежавший из страны экс-глава Демократической партии (ДПМ) и олигарх Владимир Плахотнюк.

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