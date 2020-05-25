Европа предупредила об угрозе применения биологического оружия после пандемии коронавируса

Совет Европы предупредил о возможной угрозе применения биологического оружия после вспышки коронавируса. Эксперты антитеррористического направления призвали страны объединить усилия, чтобы адекватно ответить на приближающуюся опасность. Об этом пишет DW.

Риск использования биологического оружия для совершения терактов достаточно высок и после пандемии может только вырасти, считают эксперты Совета Европы. Вспышка коронавируса продемонстрировала, на сколько мир уязвим перед возможными биологическими атаками. Ужасающий потенциал вирусного оружия осознали, в том числе, и террористы, говорят специалисты. Ущерб после подобной атаки может быть гораздо большим, чем после традиционных нападений, скажем, со взрывчаткой и холодным оружием. И некоторые экстремистские группировки уже экспериментируют с биооружием.

Чтобы избежать всевозможных биологических атак с использованием биологического оружия, эксперты Совета Европы призывают государства уже сейчас начинать борьбу с возможным биотерорризмом. Они считают, что ответ на угрозу должен быть скоординированным. Европа должна вместе разработать систему мониторинга, которая позволит на начальном этапе оперативно расследовать подозрительные преступления либо случаи, имеющие отношения к опасному биоматериалу.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как метро в Киеве выходит с карантина после вспышки коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!