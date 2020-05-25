В Швеции запустили первую сеть 5G

Мобильная связь последнего поколения заработала в Швеции. Провайдером услуги стала телекоммуникационная компания Tele2, которая и сообщила об успешном запуске сети 5G.

По словам руководителя компании Андерса Нильссона, новый сервис доступен в таких шведских городах, как Стокгольм, Гетеборг и Мальмё.

Согласно условиям компании, подключение к новой сети получат только те клиенты, которые подключены к пакетам безлимитного интернета. При этом смартфоны большинства пользователей сети не поддерживают 5G. Позднее о запуске мобильной связи пятого поколения заявили другие шведские операторы связи - Telia и Ericsson.

Специалисты отмечают, что мобильная связь 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных – она может достигать 25 Гб/с, что позволяет в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Как сообщал портал "Комментарии", на горе Эверест компании China Mobile и Huawei совместно установили три станции ​​5G, одна из которых расположена на рекордной для подобных систем высоте - 6500 метров. Это еще более 2000 метров до вершины горы, которая расположена на высоте 8 848 метров. Базовая станция позволит China Mobile управлять своей двойной гигабитной сетью на самой высокой в ​​мире горе. Это, безусловно, будет отличной помощью для альпинистов, которым ранее приходилось использовать спутниковые телефоны для связи на сверхвысоких вершинах, где расположены их базовые лагеря.

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