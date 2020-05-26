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Главная Новости Мир Европа С любимыми не расставайтесь: Дания впускает иностранцев, которые едут ко вторым половинкам
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С любимыми не расставайтесь: Дания впускает иностранцев, которые едут ко вторым половинкам

С 25 мая Дания ослабила пограничный контроль

сегодня, 00:41
Автор:

• Антон Корнилов

С любимыми не расставайтесь: Дания впускает иностранцев, которые едут ко вторым половинкам

В рамках ослабления пограничного контроля с Германией и другими скандинавскими странами с 25 мая Дания разрешила въезд всем иностранцам, которые смогут подтвердить, что у них в этой стране проживает любимый человек. Об этом сообщили в издании Reuters.

В полиции Дании рассказали, что для въезда в страну нужно будет показать совместные фотографии со второй половинкой или общую переписку.

"Можно принести с собой любовное письмо или фотографию. Понимаю, это очень интимные вещи, но решение в конечном итоге зависит от конкретного сотрудника полиции", — рассказал заместитель главы полиции Дании Алана Далагер Клаузен.

Такое решение в Дании раскритиковали из-за нарушения прав на неприкосновенность частной жизни. Один из политиков Кристан Хегаард поддержал критику, хотя положительно оценил самую идею.

"Никогда не видел страну, где для въезда требуют показать частные переписки или фотографии. Мы позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитил их право на приватность", — сказал политик Дании Кристиан Хегаард.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия набирает 60 тысяч волонтеров для контроля за социальным дистанцированием.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-to-let-cross-border-couples-meet-if-they-show-photos-love-letters-idUSKBN2311AJ
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