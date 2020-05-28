Кипр заплатит туристам в случае обнаружения коронавируса

Правительство Кипра готовит особые условия для иностранных туристов. Расходы туристов с коронавирусом, которые отдыхают на Кипре, будет компенсировать правительство страны. Власти Кипра взяли на себя обязательство оплачивать питание, лечение и нахождение в клинике тем приезжим, у которых обнаружат коронавирус. Заболевшему туристу придется потратиться лишь на такси до аэропорта и билет домой.

Правительство острова также позаботилось о возможности размещения для иностранцев с COVID-19 — для них выделили специальную отдельную больницу, рассчитанную на 100 пациентов. В клинике также создадут резерв из 200 аппаратов ИВЛ для пациентов с тяжелой формой течения болезни. Для членов семей и тех, кто находился в тесном контакте с заболевшими приготовили отель на 500 мест.

Напомним, что Кипр анонсировал открытие авиасообщения с 9 июня, посетить остров смогут граждане 19 стран. Туристам, несмотря на открытие границ, придется все же соблюдать противоэпидемические предосторожности — социальную дистанцию и ограничения на группы более 10 человек. О том, как будут работать ночные клубы власти Кипра еще не определились.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Кипра приняли решение ослабить карантинные ограничения. С 15 июня страна открывает свои границы и вновь готова принимать туристов из-за рубежа. Для этого правительство утвердит специальные протоколы, в которых содержатся нормы и правила оказания туристических услуг в условиях эпидемии COVID-19.

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