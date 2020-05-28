В Финляндии собак учат распознавать людей с коронавирусом

Один из университетов Хельсинки исследует способность собак определять людей с заболеванием COVID-19. Ученые обнаружили новые признаки коронавируса, о которых ранее не было известно. Несмотря на новизну исследований, уже через несколько недель собаки показали результат — хвостатые помощники стали точно различать мочу пациентов с коронавирусом от мочи здоровых людей.

"У нас есть солидный опыт в обучении собак, выявляющих запахи, связанные с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах", - сообщил руководитель группы DogRisk Анна Хильми-Бьoркман.

Исследователи заявляют, что по результатам экспериментов собаки научились распознавать заражение почти с такой же точностью, как и стандартные ПЦР-тесты.

Для использования в клинической практике подобного опыта необходимо провести случайное двойное слепое тестирование, в ходе которого животным придется проверить большое количество образцов биоматериала. Сейчас финские ученые готовят масштабную проверку обученных собак. Отметим, что подобные исследования проводятся и в других странах — об этом уже говорили во Франции и Великобритании.

В то же время, пока остается загадкой, какие именно вещества вызывают характерный запах, позволяющий диагностировать COVID-19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начали тестирование на коронавирус COVID-19 методом ИФА - иммуно-ферментного анализа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!