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В Финляндии собак учат распознавать людей с коронавирусом

Собаки по запаху могут отличать пациентов с COVID-19 от здоровых людей

28 мая 2020, 14:32
Автор:

Сергей Медведев

В Финляндии собак учат распознавать людей с коронавирусом

Один из университетов Хельсинки  исследует способность собак определять людей с заболеванием  COVID-19. Ученые обнаружили новые признаки коронавируса, о которых ранее не было известно. Несмотря на новизну исследований, уже через несколько недель собаки показали результат — хвостатые помощники стали точно различать мочу пациентов с коронавирусом от мочи здоровых людей.

"У нас есть солидный опыт в обучении собак, выявляющих запахи, связанные с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах", - сообщил руководитель группы DogRisk Анна Хильми-Бьoркман.

Исследователи заявляют, что по результатам экспериментов собаки научились распознавать заражение почти с такой же точностью, как и стандартные ПЦР-тесты.

 Для использования в клинической практике подобного опыта необходимо провести случайное двойное слепое тестирование, в ходе которого животным придется проверить большое количество образцов биоматериала. Сейчас финские ученые готовят масштабную проверку обученных собак.  Отметим, что подобные исследования проводятся и в других странах — об этом уже говорили во Франции и Великобритании. 

 В то же время, пока остается загадкой, какие именно вещества вызывают характерный запах, позволяющий диагностировать  COVID-19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начали тестирование на коронавирус COVID-19 методом ИФА - иммуно-ферментного анализа.


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Источник: https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097?redirect=0
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