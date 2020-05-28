Как Польша спасает свою экономику от коронакризиса

В Польше правительство корректирует кризисные условия результате коронавируса с помощью ряда мер, в том числе, займов для предприятий, заявил в рамках ежегодной исследовательской конференции "Рынок труда и монетарная политика" член Правления Национального банка Польши (НБП) Павел Шаламаха. Об этом сообщают "Комментарии".

"Моя страна вступила в кризис как хорошо сбалансированная экономика, с надежной фискальной позицией, которая отбилась на уменьшении государственного долга и исторически низком дефиците бюджета. Рост ВВП приближался к своему потенциала, а экономика направлялась к так называемой мягкой посадке на фоне ухудшения внешних условий, - рассказал представитель НБП. - Крепкие макроэкономические основы польской экономики позволяют ей плавно поглощать макроэкономические шоки, связанные со вспышкой эпидемии, и в то же время создают необходимое пространство для фискального послабления".

Шаламаха отметил, что правительство не колеблясь взяло на себя большое бремя расходов для корректировки кризисных условий, введя большой пакет мер. Речь идет, во-первых, о займах для микро-, малых и средних предприятий при условии, что в будущем 70% таких займов будут списаны.

"Второй шаг – это освобождение самозанятых лиц, микро-, малых и средних предприятий от взносов на социальное страхование. Далее – единовременные денежные выплаты самозанятым, людям, занятым по гражданско-правовым договорам. Следующий шаг – это субсидии на заработную плату, которые были предоставлены при условиях экономического спада или сокращения рабочего времени работникам. А также займы микропредприятиям, которые предоставляются на 12 месяцев, они будут выплачиваться при определенных условиях", - перечислил представитель польского Нацбанка.

Отмечается, что намеченная величина этих мероприятий превышает 5% ВВП. В то же время центробанк Польши, действуя на перспективу, антициклично ослабил монетарную политику, снизив ставку на 100 базовых пунктов. Кроме того, были ослаблены требования к резервам, введены специальные операции для обеспечения дополнительной ликвидности банковского сектора.

"Также мы предлагаем дисконтный кредит с целью рефинансирования займов, начали государственную закупку ценных бумаг и долговых ценных бумаг, гарантированных правительством", - добавил Шаламаха.

Как сообщалось, Польша собирается полностью отказаться от российского газа.

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