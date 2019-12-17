Макрон и Путин во время телефонного разговора обсудили транзит газа через Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник, 17 декабря, обсудили вопрос транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.



Также президенты Франции и России обсудили переговоры в "нормандском формате", который состоялись 9 декабря в Париже. В частности, говорили о ситуации на Донбассе и обмене пленными.

Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Сирии, а также кризис в Ливии.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон будет присутствовать 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. "Это настоящая история любви между Россией и Францией. Кроме того, отношения в научной сфере. Так что, я считаю, что мне удалось поддерживать отношения, как минимум дружеские и основанные на взаимном уважении", – заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

Также мы писали, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине.