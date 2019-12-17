Макрон и Путин во время телефонного разговора обсудили транзит газа через Украину

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин во
время телефонного разговора во вторник, 17 декабря, обсудили вопрос транзита
российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины. Об этом сообщает
пресс-служба российского президента.
Также президенты Франции и России обсудили переговоры в "нормандском
формате", который состоялись 9 декабря в Париже. В частности, говорили о
ситуации на Донбассе и обмене пленными.
Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Сирии, а также кризис в Ливии.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Франции Эмманюэль
Макрон будет присутствовать 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях,
посвященных окончанию Второй мировой войны. "Это настоящая история любви между
Россией и Францией. Кроме того, отношения в научной сфере. Так что, я считаю,
что мне удалось поддерживать отношения, как минимум дружеские и основанные на
взаимном уважении", – заявила посол Франции в России Сильви Берманн.
Также мы писали, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие
диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине.
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