"Пенсионная реформа во Франции": Макрон готов к диалогу с протестующими

Президент Франции Эммануэль Макрона не намерен сворачивать пенсионную реформу, но хочет улучшить ее для сограждан, которые протестуют против нововведения уже несколько недель подряд, что практически парализовало главные автомобильные артерии Парижа. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение из Елисейского дворца.

В частности, речь может идти об изменении возраста, когда работник сможет претендовать на полную пенсию. Сейчас реформа устанавливает этот срок в 64 года.

Кроме этого, согласно заявлению пресс-службы Елисейского дворца, глава государства Макрон внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг реформы.

Такие заявления прозвучали на фоне серьезного недовольства этой реформой во французском обществе. Профсоюзы, представляющие сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов, выступают против нее, поскольку в результате реформы они могут потерять ряд привилегий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера парижская полиция перешла к радикальным мерам для локализации нарастающих протестов.



