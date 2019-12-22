"Пенсионные протесты в Париже": Макрон призвал провести Рождество тихо

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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к демонстрантам, бастующим уже несколько недель против пенсионной реформы, принятой правительством, успокоиться в дни грядущих праздников, чтоб Париж встретил Рождество тихо и по-семейному. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, французский лидер предложил демонстрантам заключить перемирие с правительством и приостановить акции протеста. Макрон добавил, что право на протест является законным и защищено конституцией, но иногда необходимо сделать перерыв.
"Право на протест является законным и защищено конституцией, но я считаю, что в жизни есть моменты, когда нужно заключить перемирие из уважения к семьям и семейной жизни", - подчеркнул Макрон.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что повышение пенсионного возраста французским правительством вызвало массовые протесты в Париже, что привело к постоянным автомобильным коллапсом и парализации большей части промышленной части города. В связи с этим президент Эммануэль Макрон заявил о готовности внести корректировки в новый законопроект, но отменять его целиком причин не находит.
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