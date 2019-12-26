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Во Франции на рождественской службе отравились угарным газом 70 человек

Одного из отравившихся угарным газом в церкви во Франции госпитализировали на вертолете

сегодня, 10:51
Автор:

• Таисия Ерохина

Люди отравились угарным газом во время рождественской мессы в церкви коммуны Карлепоне, департамент Уаз, север Франции. Об этом информирует местное издание Le Soir.

Так, в помещении храма находилось 150 человек, когда многие из них внезапно пожаловались на сильные головные боли. Для выяснения обстоятельств на место были отправлены 40 пожарных и местные жандармы. Они измерили уровень угарного газа, который, как оказалось, превышал норму.

Всех прихожан эвакуировали, у 72 из них было плохое самочувствие – среди них люди пожилого возраста и дети. А 21 человека пришлось госпитализировать в больничные центры. При этом, двоим потребовалась более серьезная помощь: один был доставлен в гипербарическую палату госпиталя Гарчес, а другой - на вертолете в университетскую клинику Лилля.

Причина загрязнения воздуха еще не установлена, начато расследование.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что забастовки профсоюзов во Франции продолжились и на рождественские праздники, что существенно ухудшило работу транспорта. Напомним, французские профсоюзы уже который месяц протестуют в стране из-за пенсионной реформы.

Источник: https://www.lesoir.be/269093/article/2019-12-25/france-plus-de-70-personnes-intoxiquees-dans-une-eglise-noel
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