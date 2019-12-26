Во Франции на рождественской службе отравились угарным газом 70 человек

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Люди отравились угарным
газом во время рождественской мессы в церкви коммуны Карлепоне, департамент
Уаз, север Франции. Об этом информирует местное издание Le Soir.
Так, в помещении храма
находилось 150 человек, когда многие из них внезапно пожаловались на сильные
головные боли. Для выяснения обстоятельств на место были отправлены 40 пожарных
и местные жандармы. Они измерили уровень угарного газа, который, как оказалось,
превышал норму.
Всех прихожан эвакуировали,
у 72 из них было плохое самочувствие – среди них люди пожилого возраста и дети.
А 21 человека пришлось госпитализировать в больничные центры. При этом, двоим потребовалась
более серьезная помощь: один был доставлен в гипербарическую палату госпиталя
Гарчес, а другой - на вертолете в университетскую клинику Лилля.
Причина загрязнения воздуха
еще не установлена, начато расследование.
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал, что забастовки профсоюзов во Франции продолжились и на
рождественские праздники, что существенно ухудшило работу транспорта. Напомним,
французские профсоюзы уже который месяц протестуют в стране из-за пенсионной
реформы.
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