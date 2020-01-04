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Под Парижем мужчина с ножом бросался на прохожих, есть жертвы: подробности

Неподалеку Парижа полиция ликвидировала злоумышленника, который с ножом устроил нападение в парке

сегодня, 08:54
Автор:

• Таисия Ерохина

В пригороде Парижа прохожий с ножом нападал на людей на улице: один человек погиб, а еще двое – получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Происшествие случилось днем в Вильжюифе, город в южном пригороде Парижа, 3 января. Неизвестный возрастом около 50 лет устроил резню прямо на улице, убив одного прохожего в парке. Еще двое пострадавших госпитализировали, у них тяжелое состояние. В полицию об атаке сообщил один из прохожих, заметивший неадекватное поведение человека. По словам очевидцев, нападавший был босым. Правоохранители ликвидировали злоумышленника тремя выстрелами. По данным правоохранителей, наиболее вероятно, что нападавший действовал без соучастников, на камерах видно, что взрывчатки или подобного при нем не было.

Как выяснилось, в момент атаки мужчина пребывал под действием медпрепаратов: уже несколько лет он принимал лекарства от психических расстройств. Вскоре также стало известно, что у нападавшего нашли в сумке Коран. Пока что правоохранители не рассматривают версию теракта.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что во Франции обостряется ситуация относительно "пенсионных протесов" в Париже: Макрон призвал провести Рождество тихо.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-france-security/paris-knife-attacker-had-mental-health-issues-koran-found-on-him-prosecutors-idUSKBN1Z2248?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%2
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