Более 100 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

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Более ста тысяч человек вышли на акции протеста против
пенсионной реформы по всей Франции. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой
на данные МВД.
В Париже более двадцати тысяч вышли на улицу с протестами. По
некоторым данным профсоюза CGT, в Париже в протестах приняли участие не 20 тысяч, а 150 тысяч человек. Люди бастуют против пенсионной реформы, которую
приняла правительство.
Протесты сопровождаются столкновением с полицией и
беспорядками на улицах. Сотрудники полиции
заявляют о более двадцати человек задержанных и доставленных в участок.
Несмотря на продолжительные
демонстрации власти Франции не планируют отказываться от пенсионной
реформы, только заявляют о введении
корректировок.
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