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Более 100 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

В Париже манифестация сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией.

сегодня, 09:25
Автор:

• Ольга Чародий

Более ста тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы по всей Франции. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на данные МВД.

В Париже более двадцати тысяч вышли на улицу с протестами. По некоторым данным  профсоюза CGT,  в Париже в протестах приняли участие не  20 тысяч, а 150 тысяч человек. Люди  бастуют против пенсионной реформы, которую приняла правительство.

Протесты сопровождаются столкновением с полицией и беспорядками на улицах. Сотрудники полиции  заявляют о более двадцати человек задержанных и доставленных в участок.

Несмотря  на продолжительные демонстрации власти Франции не планируют отказываться от пенсионной реформы,  только заявляют о введении корректировок.   

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к демонстрантам, бастующим уже несколько недель против пенсионной реформы, принятой правительством, успокоиться в дни грядущих праздников, чтоб Париж встретил Рождество тихо и по-семейному. Так, французский лидер предложил демонстрантам заключить перемирие с правительством и приостановить акции протеста. Макрон добавил, что право на протест является законным и защищено конституцией, но иногда необходимо сделать перерыв.


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