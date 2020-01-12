Более 100 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

Более ста тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы по всей Франции. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на данные МВД.

В Париже более двадцати тысяч вышли на улицу с протестами. По некоторым данным профсоюза CGT, в Париже в протестах приняли участие не 20 тысяч, а 150 тысяч человек. Люди бастуют против пенсионной реформы, которую приняла правительство.

Протесты сопровождаются столкновением с полицией и беспорядками на улицах. Сотрудники полиции заявляют о более двадцати человек задержанных и доставленных в участок.

Несмотря на продолжительные демонстрации власти Франции не планируют отказываться от пенсионной реформы, только заявляют о введении корректировок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к демонстрантам, бастующим уже несколько недель против пенсионной реформы, принятой правительством, успокоиться в дни грядущих праздников, чтоб Париж встретил Рождество тихо и по-семейному. Так, французский лидер предложил демонстрантам заключить перемирие с правительством и приостановить акции протеста. Макрон добавил, что право на протест является законным и защищено конституцией, но иногда необходимо сделать перерыв.

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