Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук является единственным украинским политиком, который может приблизить завершение конфликта в Украине и вернуть мир в страну. Об этом пишет французское агентство Facta.Media, которое издается в Париже, Лозанне (Швейцария) и Мускроне (Бельгия).

Как указали журналисты издания, "благодаря усилиям Медведчука был создан мирный план, который основан на минских соглашениях, и который нашел отклик даже в Европарламенте и сенате Франции".

Также западные СМИ отметили масштаб влияния украинского политика и бизнесмена, который позволил ему обсуждать проблемы Донбасса напрямую с правителями двух держав.

"Инициатива Медведчука о создании Межфракционного объединения по диалогу с парламентариями России, Франции и Германии вывела на новый уровень вопрос достижение мира в Украине", - указали в прессе на западе.

При этом журналисты указывают на скепсис со стороны украинского правительства в отношении к действиям Медведчука, а также к его персоне.

"Официальный Киев показательно игнорирует эту инициативу Медведчука, как и многие другие. Оппозиционер же уверен, что новые киевские власти находятся под влиянием националистов и просто не имеют политической воли договариваться с Россией и непризнанными республиками, а потому любой план их не устроит", - пишет Facta.Media.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский блогер списал со счетов двух украинских президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, признавая, что главным инициатором и организатором крупнейших обменов украинскими пленными стал именно Виктор Медведчук.

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