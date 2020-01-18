Парижский Лувр вновь открыли для посетителей

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Самый популярный в мире музей Лувр во Франции вновь открыли для туристов. Теперь желающие могут беспрепятственно попасть в галереи музея.Ранее власти были вынуждены закрыть доступ к достопримечательности из-за того, что активисты заблокировали вход в здание. Сотни разочарованных посетителей собрались у входа и резко негативно высказывались в отношении забастовщиков.
Отмечается, что Лувр впервые был закрыт полностью с начала волны протестов против пенсионной реформы, за которую выступает президент Эммануэль Макрон.
Как сообщал портал "Комментарии", в Париже временно закрыли всемирно известный музей Лувр. Решение о закрытие достопримечательности приняли из-за протестующих, которые перекрыли вход и близлежащую территорию. Ущерб от протестов против пенсионной реформы, по мнению экспертов, уже превысил 80 млн евро.
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