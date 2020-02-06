В Эйфелеву башню теперь не попасть: закрыли из-за протестов во Франции

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Во
Франции не прекращаются акции протеста против пенсионной реформы. Из-за
забастовок сегодня в Париже пришлось закрыть для посетителей главную достопримечательность
города – Эйфелеву башню.
"Из-за
забастовки 6 февраля Эйфелева башня будет закрыта сегодня. Приносим свои
извинения за доставленные неудобства. Эспланада останется открытой и бесплатной",
- сообщается на сайте Toureiffel.
Кроме
того, в иностранных СМИ появилась информация, что и Лувр сегодня отправил "на
отдых" некоторые свои залы. Посетителей предупредили, что часы работы могут поменяться,
а некоторые помещения музея – будут закрыты.
Отметим,
что протесты французов продолжаются с декабря. На акции выходят, в частности,
представители транспортного сектора, что нередко затрудняет передвижение в
стране.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что китайский коронавирус добрался до Европы: во Франции подтвердили два случая заболевания. Именно Франция стала первой страной в Европе, в которой сообщили о случае заболевания новым видом коронавируса.
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