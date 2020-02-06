В Эйфелеву башню теперь не попасть: закрыли из-за протестов во Франции

Во Франции не прекращаются акции протеста против пенсионной реформы. Из-за забастовок сегодня в Париже пришлось закрыть для посетителей главную достопримечательность города – Эйфелеву башню.

"Из-за забастовки 6 февраля Эйфелева башня будет закрыта сегодня. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Эспланада останется открытой и бесплатной", - сообщается на сайте Toureiffel.

Кроме того, в иностранных СМИ появилась информация, что и Лувр сегодня отправил "на отдых" некоторые свои залы. Посетителей предупредили, что часы работы могут поменяться, а некоторые помещения музея – будут закрыты.

Отметим, что протесты французов продолжаются с декабря. На акции выходят, в частности, представители транспортного сектора, что нередко затрудняет передвижение в стране.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что китайский коронавирус добрался до Европы: во Франции подтвердили два случая заболевания. Именно Франция стала первой страной в Европе, в которой сообщили о случае заболевания новым видом коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!