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В Эйфелеву башню теперь не попасть: закрыли из-за протестов во Франции

В Париже все еще длятся протесты и поэтому к достопримечательностям туристам не добраться

сегодня, 16:34
Автор:

• Таисия Ерохина

В Эйфелеву башню теперь не попасть: закрыли из-за протестов во Франции

Во Франции не прекращаются акции протеста против пенсионной реформы. Из-за забастовок сегодня в Париже пришлось закрыть для посетителей главную достопримечательность города – Эйфелеву башню.

"Из-за забастовки 6 февраля Эйфелева башня будет закрыта сегодня. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Эспланада останется открытой и бесплатной", - сообщается на сайте Toureiffel.

Кроме того, в иностранных СМИ появилась информация, что и Лувр сегодня отправил "на отдых" некоторые свои залы. Посетителей предупредили, что часы работы могут поменяться, а некоторые помещения музея – будут закрыты.

Отметим, что протесты французов продолжаются с декабря. На акции выходят, в частности, представители транспортного сектора, что нередко затрудняет передвижение в стране.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что китайский коронавирус добрался до Европы: во Франции подтвердили два случая заболевания. Именно Франция стала первой страной в Европе, в которой сообщили о случае заболевания новым видом коронавируса.


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Источник: https://www.toureiffel.paris/en/news
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