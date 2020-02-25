Во Франции больше нет больных коронавирусом

Во Франции успешно выздоровели все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, пишет BFMTV.



"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.



Также чиновник дал несколько рекомендаций всем возвращающимся из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.



По его словам, все, возвращающиеся из Рима, не подвергаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.

Итальянцы скупили не только продукты, а буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения.Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.





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