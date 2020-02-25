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Во Франции ухитрились испечь пиццу с 257 сортами сыра

Вес кулинарного чуда составил всего 1 килограмм

сегодня, 13:54
Автор:

• Сергей Медведев

Во Франции ухитрились испечь пиццу с 257 сортами сыра

Новый рекорд — пиццу диаметром 30 сантиметров на которой уместилось 257 сортов сыра изготовили французские кулинары. Продукт весом в 1 килограмм испекли в Лионе на юго-востоке Франции. Рекорд внесут  в Книгу рекордов Гиннесса в ближайшее же время. Автор изделия — местный пиццайоло  Бенуа Брюэль отмечает, что уникальность лепешки с сыром заключается в ее размере.

"На большую 80-сантиметровую лепешку можно положить сколько угодно видов сыра, поэтому диаметр пиццы не должен был превышать 30 сантиметров", - уточняет повар.

Вес использованного сыра составляет около 750 граммов, тогда как само блюдо весит около 1 кг. По мнению кулинара, этой пиццы должно хватить на 20 человек.

До этого рекорд сырной пиццы был зафиксирован в Мельбурне в апреле 2019 года. Тогда шеф-повар местного ресторана сумел поместить на 30-сантиметровой лепешке 154 сорта сыра. Мельбурнская пицца побила еще один рекорд — по популярности: за рабочую пятидневку посетители заказали ее почти 800 раз.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии приготовили 100-метровую пиццу, чтобы помочь собрать деньги для пожарных.


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Источник: https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/record-du-monde-une-pizza-avec-257-fromages-a-lyon-1224979.html
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