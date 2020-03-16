Священника во Франции приговорили к 5 годам тюрьмы за насилие над детьми

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Французского священника
заключили в тюрьму на 5 лет за сексуальное насилие над десятками детей, которое
он совершал в 1970-х, 1980-х и начале 1990-х годов. Об этом сообщает ВВС.
74-летний священник
Бернард Прейна признал свою вину в использовании бойскаутов, когда он был
лидером скаутов в Лионе. Однако во время судебного процесса он также заявил,
что совершенно не понимает, насколько и почему так серьезны его преступления. В
прошлом месяце он рассказал, что ему потребовалось время, чтобы осознать, что
его поступки были неправильными по отношению к детям такого возраста.
Священник напал как
минимум на 80 мальчиков возрастом от 7 до 15 лет, из которых 10 жертв давали показания в судебном процессе.
Прокуроры требовали 8-летнего тюремного заключения для мужчины, обвиняя его в
"разрушении" жизней его жертв.
Кроме того,
представители жертв обвинили начальника священника в сокрытии его преступлений.
Филиппа Барбарина (архиепископа Лиона) даже приговаривали к 6-месячному
условному сроку, но впоследствии приговор отменил Апелляционный суд.
Сам Барбарин рассказал, что узнал о "слухах" о священнике Прейна еще в 2010 году, а в 2014 добился от него личного подтверждения. Он снял священника с должности, но в полицию не обращался. В этом месяце папа Римский Франциск принял отставку архиепископа.
Как сообщал портал "Комментарии", Ватикан впервые открыл архивы времен Второй мировой войны.
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