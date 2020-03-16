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Главная Новости Мир Франция Священника во Франции приговорили к 5 годам тюрьмы за насилие над детьми
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Священника во Франции приговорили к 5 годам тюрьмы за насилие над детьми

Священника, который совершал сексуальное насилие над бойскаутами во Франции, отправят в тюрьму

сегодня, 21:22
Автор:

• Антон Варанов

Священника во Франции приговорили к 5 годам тюрьмы за насилие над детьми

Французского священника заключили в тюрьму на 5 лет за сексуальное насилие над десятками детей, которое он совершал в 1970-х, 1980-х и начале 1990-х годов. Об этом сообщает ВВС.

74-летний священник Бернард Прейна признал свою вину в использовании бойскаутов, когда он был лидером скаутов в Лионе. Однако во время судебного процесса он также заявил, что совершенно не понимает, насколько и почему так серьезны его преступления. В прошлом месяце он рассказал, что ему потребовалось время, чтобы осознать, что его поступки были неправильными по отношению к детям такого возраста.

Священник напал как минимум на 80 мальчиков возрастом от 7 до 15 лет, из которых 10 жертв давали показания в судебном процессе. Прокуроры требовали 8-летнего тюремного заключения для мужчины, обвиняя его в "разрушении" жизней его жертв.

Кроме того, представители жертв обвинили начальника священника в сокрытии его преступлений. Филиппа Барбарина (архиепископа Лиона) даже приговаривали к 6-месячному условному сроку, но впоследствии приговор отменил Апелляционный суд.

Сам Барбарин рассказал, что узнал о "слухах" о священнике Прейна еще в 2010 году, а в 2014 добился от него личного подтверждения. Он снял священника с должности, но в полицию не обращался. В этом месяце папа Римский Франциск принял отставку архиепископа.

Как сообщал портал "Комментарии", Ватикан впервые открыл архивы времен Второй мировой войны.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-51910689
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