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Французам запретили покидать жилища: придется объяснять причину

Перед выходом на улицу гражданам необходимо заполнить специальную форму

сегодня, 16:06
Автор:

• Сергей Медведев

Французам запретили покидать жилища: придется объяснять причину

Власти Франции ввели в действие специальную форму, в которой граждане должны в обязательном порядке объяснить, из-за чего им пришлось покинуть дом и выйти на улицу. Проверять данную форму будут около 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Так, французам разрешено выйти из дому лишь в небольшом количестве случаев. К уважительным причинам отнесли поездку на работу (если невозможно работать удаленно), выход в магазин за продуктами или по вопросам здоровья и по важным семейным вопросам (уход за ребенком). Также, разрешено совершать короткую одиночную прогулку для выгула домашних животных.

Нарушителям, у которых не будет при себе указанной формы, грозит штраф до 135 евро.

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Как сообщал портал "Комментарии", около семи миллионов человек, которые проживают в соседних округах Сан-Франциско, получили предписание не выходить из дому без крайней необходимости.


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Источник: https://www.bbc.com/
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