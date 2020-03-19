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Во Франции от коронавируса скончались более 100 человек за сутки

Французские медики констатируют о десяти тысячах случаев заражения вирусом COVID-19

сегодня, 22:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Во Франции от коронавируса скончались более 100 человек за сутки

За сегодняшние сутки во Франции в результате острого поражения легких вирусом  COVID-19 умерли 108 человек. Еще сотни пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на парижские СМИ.

Сообщается, что общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тысяч французов.

По информации Министерства здравоохранения, на данный момент госпитализировано 4761 человека, больше тысячи находятся в отделениях интенсивной терапиии в тяжелом состоянии. При этом известно всего о нескольких десятках людей, которые смогли вылечиться от вируса.

Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе. Больше всего инфицированных в Италии - 41,1 тысячу человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итальянском городе Бергамо работала военная техника, чтобы вывезти гробы за пределы жилых кварталов, так как городские крематории не справлялись с численностью поступивших тел.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-den-koronavirusa-umerli-108-chelovek-1584647595.html
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