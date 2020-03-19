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Коронавирус в Италии: из Бергамо гробы вывозит военная техника, местный крематорий не справляется (видео)

В итальянском городе Бергамо кремируют по 25 жертв коронавируса в день, гробы с оставшимися умершими транспортируют для кремации в другие города

сегодня, 13:11 3273
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус в Италии: из Бергамо гробы вывозит военная техника, местный крематорий не справляется (видео)

В Италии бушует коронавирусная пандемия: в городе Бергамо жертв больше, чем успевает принять местный крематорий. Поэтому десятки гробов приходится вывозить военным грузовикам в другие города страны, пишет местное издание ANSA.


Так, в сети появилось видео, на котором видно движение колонны военной техники, что транспортирует гробы с умершими от коронавируса из Бергамо. Сообщается, что крематорий Бергамо работает изо всех сил, без перерывов, 24 часа в сутки. Но за сутки получается кремировать около 25 погибших, тогда как жертв коронавируса больше.

Напомним, власти Италии сообщают о 475 погибших в результате заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки. При этом значительно увеличилось число инфицированных - 4 207 новых случая за сутки. Также возросло число медицинских работников, зараженных новым коронавирусом - до 2 629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тысяч 713 человек.

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Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/03/19/coronavirus-il-dolore-sul-web-per-le-immagini-delle-bare-a-bergamo_6979ead9-ebc8-495e-ad8c-0ceea80899da.html
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