Макрон предрек смерть Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует риск разрушения Шенгенской зоны. С таким прогнозом он выступил во время телеконференции с лидерами стран Евросоюза.

Так, французский президент отметил, что вспышка COVID-19 может привести к разрушению главных опор ЕС, если руководители стран-членов не договорятся о совместных мерах по противодействию коронавирусу.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что только скоординированные солидарные действия всех без исключения участников Евросоюза могут помешать катастрофическим последствиям пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты нижней палаты парламента (национальное собрание) Франции одобрили законопроект о введении в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. Документ предполагает, что правительство получит право ограничивать права и свободы граждан в течение двух месяцев.

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