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Во Франции мужчина в центре города бросался с ножом на прохожих: есть погибшие

Суданец устроил кровавую резню во Франции, 7 человек в больнице, а 2 – погибли

4 апреля 2020, 17:40 841
Автор:

• Таисия Ерохина

Во Франции мужчина в центре города бросался с ножом на прохожих: есть погибшие

Сегодня утром на юге Франции в городе Роман-Сюр-Изер арестовали мужчину, который бросался с ножом на людей в центре города, передает France Bleu.

Сообщается, что двое человек погибли, а еще 7 – получили ранения и были госпитализированы. Среди травмированных у 2 человек тяжелое состояние, по данным медиков.

Так, первое нападение произошло утром, около 10.45: 44-летний румын только что вышел из дома на прогулку, когда нападавший перерезал ему горло прямо на улице. Далее преступник напал на двух менеджеров и клиента у табачного магазина, а затем зашел в мясную лавку. Там схватил второй нож и убил покупателя. Некоторым прохожим удалось скрыться от нападающего в близлежащей пекарне.

Сообщается, что нападавший является 33-летним суданцем, ищущим убежища. Когда он увидел полицию, то встал на колени и заговорил по-арабски, что было похоже на чтение молитвы. По предварительным данным, злоумышленник ранее не фигурировал в криминальных сводках. Очевидцы рассказали полиции, что суданец кричал "Аллах Акбар", бросаясь на своих жертв.

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Источник: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-un-homme-interpelle-apres-avoir-poignarde-plusieurs-personnes-a-romans-sur-isere-1585993439
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