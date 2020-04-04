Во Франции мужчина в центре города бросался с ножом на прохожих: есть погибшие

Сегодня утром на юге Франции в городе Роман-Сюр-Изер арестовали мужчину, который бросался с ножом на людей в центре города, передает France Bleu.

Сообщается, что двое человек погибли, а еще 7 – получили ранения и были госпитализированы. Среди травмированных у 2 человек тяжелое состояние, по данным медиков.

Так, первое нападение произошло утром, около 10.45: 44-летний румын только что вышел из дома на прогулку, когда нападавший перерезал ему горло прямо на улице. Далее преступник напал на двух менеджеров и клиента у табачного магазина, а затем зашел в мясную лавку. Там схватил второй нож и убил покупателя. Некоторым прохожим удалось скрыться от нападающего в близлежащей пекарне.

Сообщается, что нападавший является 33-летним суданцем, ищущим убежища. Когда он увидел полицию, то встал на колени и заговорил по-арабски, что было похоже на чтение молитвы. По предварительным данным, злоумышленник ранее не фигурировал в криминальных сводках. Очевидцы рассказали полиции, что суданец кричал "Аллах Акбар", бросаясь на своих жертв.

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