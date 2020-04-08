Во французском городе запретили долго сидеть на лавочках

Власти французского города Биарриц пошли на особое ужесточение карантинных мер. Теперь жителям и гостям города нельзя сидеть на лавочках более двух минут. Такие правила ввели после того, как количество жертв коронавируса превысило 10 тыс. человек.

При этом общенациональные правила карантина не изменились. Муниципальные власти отдельных населенных пунктов вводят собственные дополнительные ограничения. Так, мэрия Парижа запретила заниматься спортом на улицах, а городского голова Со в пригороде Парижа обязал всех жителей старше 10 лет при выходе на улицу держать защищенными нос и рот.

Размер штрафа за нарушение карантина во Франции составляет от 135 до 1500 евро.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции попробуют новый способ лечения коронавируса.

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