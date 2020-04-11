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Стало известно, когда Евросоюз снова может открыть границы

Французский лидер Эммануэль Макрон дал неутешительный прогноз о том, когда в Европе снова распахнут границы, закрытые из-за коронавируса

11 апреля 2020, 23:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, когда Евросоюз снова может открыть границы

Евросоюз, где сейчас бушует эпидемия коронавируса, снова сможет открыть границы не ранее сентября этого года. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в эфире BFM.

Так, по словам Макрона, Шенгенская зона должна оставаться закрытой до начала осени. Политик убежден, что такая строгая мера - закрытые границы - помогает в замедлении развития эпидемии между различными странами. Макрон отметил, что пик эпидемии США еще предстоит пройти, а в Азии – возможна повторная вспышка заражения.

Поэтому французский президент поддержал позицию министра экологии Франции Элизабет Борн. Ранее она заявила, что сегодня не время покупать билет, чтобы поехать на другую сторону планеты, учитывая все неопределенности из-за развития эпидемии во Франции и по всему миру. При этом, лидер Франции понимает, что долгое закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

Напомним, опубликована свежая статистика по коронавирусу в мире: более 60 тыс. заболевших за сутки, лидерство по смертям – у США.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, в каких странах все еще нет ни одного случая коронавируса.


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Источник: https://www.realites.com.tn/2020/04/macron-evoque-lhypothese-dune-fermeture-des-frontieres-de-lespace-schengen-jusquen-septembre/
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