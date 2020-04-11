Коронавирус в мире: более 60 тыс. заболевших за сутки, лидерство по смертям – у США

Сегодня, 11 апреля, число заболевших коронавирусом Covid-19 перевалило за 1,7 млн (1 762 708) людей в мире, смертей зафиксировано 107 724 случаев. А выздоровевших на данный момент почти 400 тыс. человек (395 963). Продолжают болеть по всему миру более 1,2 млн человек. Такие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Так, сегодня зафиксировано 63 873 новых случаев инфицирования коронавирусом, смерть в результате заболевания настала у 5040 человек. Отметим, что лидером по распространению эпидемии стали США: там 19 444 новых случаев заболевания и 1339 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 522 320 человек, умерли – 20 086, выздоровели – 28 587. Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 161 852 заболевших), третьей Италия – 152 271. Далее следуют Франция, Германия, Китай.

Напомним, 10 апреля было 100 тысяч смертей и более 1,65 миллиона заболевших, согласно данным статистики коронавируса в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по последним сведениям Минздрава, в Украине подтверждено еще 308 случаев заражения. По состоянию на 9:00 11 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 73 человека. В то же время 79 человек выздоровели.

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