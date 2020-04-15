Макрон считает, что Путин согласится прекратить военные действия на время пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что российский президент Владимир Путин согласится прекратить военные действия в разгар пандемии коронавируса. Об этом французский лидер заявил RFI.

Так, ранее ООН обратилась ко всем воюющим странам, чтобы те соблюдали перемирие из-за коронавируса. Инициативу подхватила и Франция, как одна из пяти лидеров Совета безопасности. По словам Макрона, в ближайшие дни "пятерка" сможет продвинуться в этом направлении. Уже согласились с Макроном несколько мировых лидеров: глава КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, что президент Путин, безусловно, согласится. В этот день мы можем провести видеоконференцию и, следовательно, транслировать ее с большой торжественностью, силой и еще большей эффективностью", - сказал Макрон.

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