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Макрон считает, что Путин согласится прекратить военные действия на время пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон от имени Совета безопасности призвал страны прекратить военные действия на время пандемии, несколько мировых лидеров уже его поддержали

сегодня, 11:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Макрон считает, что Путин согласится прекратить военные действия на время пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что российский президент Владимир Путин согласится прекратить военные действия в разгар пандемии коронавируса. Об этом французский лидер заявил RFI.

Так, ранее ООН обратилась ко всем воюющим странам, чтобы те соблюдали перемирие из-за коронавируса. Инициативу подхватила и Франция, как одна из пяти лидеров Совета безопасности. По словам Макрона, в ближайшие дни "пятерка" сможет продвинуться в этом направлении. Уже согласились с Макроном несколько мировых лидеров: глава КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, что президент Путин, безусловно, согласится. В этот день мы можем провести видеоконференцию и, следовательно, транслировать ее с большой торжественностью, силой и еще большей эффективностью", - сказал Макрон.

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Источник: http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200415-emmanuel-macron-rfi-afrique-raoult-coronavirus-covid-dette
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