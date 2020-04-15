Большой колокол собора Парижской Богоматери зазвенит спустя год после пожара

Большой колокол собора Парижской Богоматери в Париже зазвенит вечером в среду, 15 апреля – спустя год после пожара в соборе. Об этом пишет Reuters.



Колокол звучал всего один раз с 15 апреля 2019 года, когда произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, который разрушил шпиль и крышу 850-летнего собора.

В результате этой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции уже умерли около 16 000 человек.

"Реставрация собора Парижской Богоматери – это символ стойкости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он повторил обещание восстановить собор Парижской Богоматери в течение пяти лет, хотя работы по обеспечению структурной устойчивости собора идут с опозданием на несколько месяцев – сначала на задержки с реконструкции повлияли неблагоприятная погода зимой, а теперь – пандемия коронавируса.

"Наша цель – подготовить собор к мессе 16 апреля 2024 года", – отметил генерал армии в отставке Жан-Луи Жоржелен, который возглавляет проект реставрации.

Южная колокольня собора, где размещается 13-тонный колокол, отлитый в 1681 году и второй по величине во Франции, конструктивно не пострадала.

Он традиционно звонит во время крупных религиозных праздников, папских визитов и президентских похорон, и прозвучал один раз после пожара, в сентябре, в память о бывшем президенте Жаке Шираке, который умер в том месяце.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к гражданам продлил срок действия ограничительных мер в стране до 11 мая из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19.

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