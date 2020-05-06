Во Франции уничтожат миллионы литров пива из-за отсутствия спроса

Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на парижские СМИ.

Ликвидация будет проведена, поскольку срок годности напитка подходит к концу и дальше сохранять пиво нет смысла.

"Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановки туристической деятельности и отмены фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными", - объявили в ассоциации, добавив, что сам процесс утилизации окажется для компаний затратным, не говоря уже о нанесенном ущербе.

Отмечается, что около 70% пивоварен Франции сообщили о вынужденном сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон сомневается в том, что открытие внешних границ государства состоится до конца лета.

"Пока рано говорить, можем ли мы взять отпуск. Что я могу сказать, так это то, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время летних каникул. Мы останемся в Европе, и, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия, нам, возможно, придется ограничить это (поездки за границу, - прим. ред.) немного больше. Мы узнаем в начале июня", - сказал Макрон журналистам.







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