На завтрак, обед и ужин: французов призвали выполнить долг перед государством, поедая сыры

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Французов призывают есть больше отечественного сыра. Местные власти утверждают, что таким образом граждане проявят патриотизм и выполнят свой гражданский долг. Об этом пишет New York Post.
Молочная промышленность во Франции оказалась на пороге кризиса после того, как в стране объявили общенациональный карантин. Продажи сыра обвалились более чем на половину, а именно на 60%. В подобную ситуацию местные сыровары еще никогда не попадали. Они утверждают, что ситуация критическая. Если французы срочно не начнут есть больше сыров, часть продукции придется просто уничтожить, а фермеры понесут огромные убытки.
Потери молочной промышленности связаны, прежде всего, с тем, что на карантин закрылись рестораны и рынки. Таким образом производители сыра потеряли огромный рынок сбыта и теперь призывают всех присоединиться к спасению молочной промышленности Франции и добавить в свой рацион больше реблошона, сен-нектера, камамбера и канталя. Напомним, что именно сыры являются одной из визитных карточек Франции.
"Мы нуждаемся в том, чтобы потребление выросло как можно скорее", - говорит президент одного из молочных предприятий Дэмиен Лакомб. По его словам, за месяц из 2 тысяч тонн сыра, которые подготовили на продажу, смогли продать лишь четвертую часть. Что делать еще с полторы тысячи тонн предприниматели не знают.
Ранее "Комментарии" рассказывали о полезных, но малоизвестных, свойствах сыра.
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