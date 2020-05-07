На завтрак, обед и ужин: французов призвали выполнить долг перед государством, поедая сыры

Французов призывают есть больше отечественного сыра. Местные власти утверждают, что таким образом граждане проявят патриотизм и выполнят свой гражданский долг. Об этом пишет New York Post.

Молочная промышленность во Франции оказалась на пороге кризиса после того, как в стране объявили общенациональный карантин. Продажи сыра обвалились более чем на половину, а именно на 60%. В подобную ситуацию местные сыровары еще никогда не попадали. Они утверждают, что ситуация критическая. Если французы срочно не начнут есть больше сыров, часть продукции придется просто уничтожить, а фермеры понесут огромные убытки.

Потери молочной промышленности связаны, прежде всего, с тем, что на карантин закрылись рестораны и рынки. Таким образом производители сыра потеряли огромный рынок сбыта и теперь призывают всех присоединиться к спасению молочной промышленности Франции и добавить в свой рацион больше реблошона, сен-нектера, камамбера и канталя. Напомним, что именно сыры являются одной из визитных карточек Франции.

"Мы нуждаемся в том, чтобы потребление выросло как можно скорее", - говорит президент одного из молочных предприятий Дэмиен Лакомб. По его словам, за месяц из 2 тысяч тонн сыра, которые подготовили на продажу, смогли продать лишь четвертую часть. Что делать еще с полторы тысячи тонн предприниматели не знают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о полезных, но малоизвестных, свойствах сыра.

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