Карантин в Париже: МИД Франции призвал граждан не отдыхать на берегу Сены

Глава министерства иностранных дел Франции Кристоф Кастанер обратился к городскому управлению полиции в Париже, чтобы та препятствовала массовому отдыху на берегу реки Сены и канала Сен-Мартен, где люди не соблюдают дистанции, несмотря на опасность коронавируса. Об этом он написал в социальных сетях, передает "Новое время".

Так, Кастанер опубликовал видеоролик, где французы наслаждаются теплой весенней погодой у парижских водоемов и распивают прохладительные напитки, словно ограничений по карантину никогда и не было.

"Столкнувшись с беспечностью и безответственностью, я вынужден обратиться к полиции, чтобы она ограничила подобный досуг, который может стать причиной новой волны заражений", - отметил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп отказывается носить средства защиты от пандемии COVID-19 наравне с другими чиновниками и госслужащими, для которых это правило обязательно.





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