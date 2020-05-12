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Карантин в Париже: МИД Франции призвал граждан не отдыхать на берегу Сены

Глава французского МИД Кристоф Кастанер возмутился, увидев сколько людей отдыхает на берегу Сены, распивая спиртные напитки и не соблюдая дистанцию

сегодня, 07:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Карантин в Париже: МИД Франции призвал граждан не отдыхать на берегу Сены

Глава министерства иностранных дел Франции Кристоф Кастанер обратился к городскому управлению полиции в Париже, чтобы та препятствовала массовому отдыху на берегу реки Сены и канала Сен-Мартен, где люди не соблюдают дистанции, несмотря на опасность коронавируса. Об этом он написал в социальных сетях, передает "Новое время".

Так, Кастанер опубликовал видеоролик, где французы наслаждаются теплой весенней погодой у парижских водоемов и распивают прохладительные напитки, словно ограничений по карантину никогда и не было.

"Столкнувшись с беспечностью и безответственностью, я вынужден обратиться к полиции, чтобы она ограничила подобный досуг, который может стать причиной новой волны заражений", - отметил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп отказывается носить средства защиты от пандемии COVID-19 наравне с другими чиновниками и госслужащими, для которых это правило обязательно.



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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/karantin-v-parizhi-zaboronyat-piti-alkogol-na-naberezhnih-50087499.html
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